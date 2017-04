Jij, Land Rover en een hutje op de hei

Geef de lentezon nog eventjes tijd en de bossige heiden schitteren op hun kleurrijkst. En aangezien iedereen een buitenmens is, schijnt, heeft Land Rover daar iets op gevonden: een houten hut die – eenmaal gedemonteerd – perfect achterin de Discovery Sport past.

De Land Rover Discovery Sport is ondanks zijn vrij elegante looks wel degelijk een auto die graag het avontuur opzoekt. Er ergens onverhoopt mee stranden zal je niet snel gebeuren dankzij de verdienstelijke terreincapaciteiten, maar hé, zoiets kan de beste overkomen. En dan is het maar wat fijn dat je slaapplek voor het grijpen ligt, namelijk achterin de kofferbak. Kwestie van al het benodigde hout en andere onderdelen van je tijdelijke slaaphut verzamelen, de boel in elkaar zetten en je dekbedovertrek erin uitgooien. Voilà, lekker knus en één met Moeder Natuur.



Duurzaam

Land Rover zou Land Rover niet zijn als de demontabele hut vervaardigd is uit duurzaam hout en andere natuurlijke materialen. Zo zijn de vloer en het raamwerk gemaakt van Deens grenen. De wanden en het dak zijn van multiplex van diverse soorten hardhout en al het hout is voorzien van het FSC-keurmerk. De dakbedekking is van Western Red shingles. Er is zelfs stroom aan boord dankzij een ingebouwd zonnepaneel. 'Tot 20 graden onder nul hoeft er geen kou geleden te worden', aldus Land Rover. Welterusten!