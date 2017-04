Dit Audi-horloge heeft de prijs van een A1 S line

Recent zijn behoorlijk wat horloges de revue gepasseerd waarbij een automerk- dan wel -model of de automotive industrie als inspiratiebron is gebruikt. Van Breitling tot Tag Heuer en van Bremont tot Zenith . Eén ding hebben al deze horloges gemeen: het prijskaartje dat eraan hangt is niet voor iedereen weggelegd. Ook de Audi Centennial Tachoscope doet hieraan mee, want deze – niet zonder reden – klassiek gestileerde polsklok gaat pas van de hand tegen € 24.900,-. Kortom, enkel de verstokte Audi-fan zal dit horloge verkiezen boven een A1 1.0 TFSI S Line.Stilletjes is de Audi Centennial Tachoscope al wat ouder dan de hierboven genoemde tegenhangers. Het merk met de vier ringen vierde er namelijk haar 100-jarige bestaan mee in 2009 en liet zich daarbij inspireren door de Auto Union Type C-raceauto's uit de beginjaren van de fabrikant.Nu, acht jaar later, staat het (klassieke) design en de allure van de Centennial Tachoscope echter nog altijd als een huis. Met dank aan het in Zuid-Duitsland gevestigde Chronoswiss dat weliswaar horloges vervaardigt volgens de legendarische Zwitserse standaarden die als vrij conservatief te boek staan. Het is niet zo dat ze er niet zijn, maar echt grote ontwikkelingen volgen elkaar niet snel op in de horlogerie.Uniek aan de Audi Centennial Tachoscope is het feit dat het een chronograaf bezit dat met slechts één knop te bedienen is. Het exclusieve manufactuurkaliber C. 125 maakt dit mogelijk waarop Chronoswiss het patent bezit.De achterzijde van de kast van platina is transparant waardoor je als eigenaar prachtig zicht hebt op het uurwerk en met name de rotor. Let trouwens ook eventjes op het gegraveerde Audi-logo, de jaartallen ´1909-2009´ en het gegraveerde productienummer. Dit soort details maken de Audi Centennial Tachoscope echt af.Niet alleen de prijs maakt de Audi Centennial Tachoscope zeer exclusief, ook de geringe oplage doet dat. Slechts 100 zijn ervan gemaakt, waarvan 35 met platina kast. Dat is bar weinig en in de praktijk is het horloge waarschijnlijk nog exclusiever aangezien het nog steeds te koop is via de webshop van Audi.