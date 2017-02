Watch this: TW Steel Race Of Champions SE

Dit is de TW Steel Race Of Champions Special Edition, een naam zo nuchter als het imago rond de Nederlander. Daarmee is alle bescheidenheid ook wel afgedaan, want de fysieke buitenmaten van de hommage-horloges zelf zijn nogal imposant van stuk.Zo heeft de TW965-uitvoering een diameter van 45 millimeter en de TW966, met chronograaf, zelfs een diameter van 48 millimeter. Niet voor dunne polsjes dus. TW Steel-fans weten dat al langer. Net als dat je petrolheads niet hoeft te vragen naar wat de huiskleur is van de Race Of Champions. Oranje, natuurlijk! Een kleur die uitstekend matcht met een van origine zwart horloge, zo blijkt – de SE's zijn namelijk gebaseerd op de TW Steel Volante.Hebben? De TW965, met Miyota 2415-uurwerk, ligt in de winkels voor € 249,-. De TW Steel ROC SE Chronograaf, voorzien van6S10-uurwerk, zit om je pols tegen € 349,-.