Morgan EV3 Junior: tegenwoordig is alles beter

We dachten aanvankelijk dat het een tikfout betrof. Maar niets is minder waar. De EV3 Junior staat in de webshop van Morgan voor een lieve 8.000 pond, omgerekend zo'n 9.000 euro. Allemachtig!Dat de elektrische EV3 Junior zo gepeperd geprijsd is, is niet zonder reden. Want net als de Morgans voor rijbewijsgerechtigden wordt ook deze versie voor de kleintjes bijna volledig met de hand gemaakt, en dat is gewoonweg een kostbare aangelegenheid.Naast veel handwerk bevat de EV3 Junior diverse details uit opa's verhalen, zoals een snelheidsmeter in retro-design, een dashboard van hout en lederen meubilair dat op typische vooroorlogse wijze is gestikt. En wat te denken van een volledige werkende, naakte wielophanging met aan de uiteinden klassieke multi-spaakwielen. Kortom, de Morgan EV3 Junior is de droom van ieder autominnend jochie. En zeg nu zelf: beter verwend dan verwaarloosd, nietwaar?Zoals eerder aangehaald hoef je niet zelf te trappen om de EV3 Junior in beweging te krijgen. De aandrijving geschiedt namelijk volledig elektrisch. En de kleine EV3 is hierdoor nog best vlot ook met een topsnelheid van 16 km/h, het gemiddelde fietstempo van een gezonde scholier. Dat de Morgan EV3 Junior niet geschikt is voor de allerkleinsten is zodoende logisch. De geadviseerde leeftijd is 6 jaar en ouder. Maar of dat het grut ervan zal weerhouden het op een flink zeuren te zetten?