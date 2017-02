Lexus neemt een duik met stijlvolle Sport Yacht

Wauw! Wat een schitterend en stijlvol jacht heeft Lexus met de Sport Yacht te water gelaten. Hoewel de 12,7 meter lange conceptuele speedboot is opgetrokken uit CFRP, een met koolstofvezel versterkt plastic, werkt het de visuele indruk deels gemaakt te zijn uit natuurlijk hout en aluminium en ten dele uit hypermoderne materialen. Klassiek en modern kwamen nog nooit zo prachtig samen in een speedboot (van een automerk). Daar kunnen de maritieme creaties van Aston Martin Bugatti en Mercedes-Benz nog een puntje aan zuigen.Het zal wel de potentieel dodelijke combinatie tussen elektriciteit en water zijn, want om de Sport Yacht zijn vlotte topsnelheid van 43 knopen (bijna 80 km/h) mee te geven dacht Lexus voor geen seconde aan hybride-technologie. Een slurpende V8, bekend uit de RC F , doet dienst als aanjager en zowaar niet eentje, maar zelfs twee. Samen zijn beide 5.0 liter V8-motoren goed voor een stuwkracht van bijna 900 pk, meer dan genoeg om de maximaal acht opvarenden als een vliegende vis in het water te laten voelen.