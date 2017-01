McLaren RM50-03: even duur als P1, 38.000 keer lichter

40 gram! Ja, denk het je eens goed in voor je verder leest. Want niet meer weegt de McLaren RM50-03. Dat is zo extreem licht, dat je extra vaak op het naakte tourbillon-uurwerk moet kijken om er zeker van te zijn dat het nog om je pols zit. Sowieso wordt dat sterk aangeraden, want de eerste vrucht van McLaren en horlogemaker Richard Mille heeft een prijskaartje van – hou je vast – 1 miljoen dollar. Dat is evenveel als een P1!Nee. Die heeft de RM50-03 niet gewonnen. Het goedje waarvan de kast is gemaakt wel. Die is namelijk van grafeen, een materiaal tweehonderd keer sterker dan staal (maar desondanks dus extreem licht). Twee professoren wonnen ermee in 2004 de Nobelprijs voor de Fysica door hierna onderzoek te doen. Daarnaast bevat het exclusieve horloge veel titanium en carbon (van het type TPT).De McLaren RM50-03 heeft qua design iets weg van de PF-Bugatti 390 . Sowieso wat betreft patserigheid, al valt over smaak niet te twisten. Interesse en diepe zakken? Iets in ons zegt dat je geen haast hoeft te hebben. Van de RM50-03 worden er 75 gemaakt en waar vind je nu zoveel rijkaards die zo'n zwart-rood polsjuweel wel zien zitten…?