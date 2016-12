Aston Martin gaat de lucht in

Wil je als automerk op een voetstuk blijven staan, dan is het bouwen van auto's alleen niet meer genoeg. Heden is automerk met een X-factor (willen) zijn a way of life. Van begeerlijke rij-ijzers tot merchandise in allerlei soorten en maten en van maritieme superjachten tot weelderige hotelkamers. Maar ja, wat als de concurrentie dat portfolio ook al bezit? Dan is een heuse woontoren met je naam erop allicht de volgende stap.Helemaal origineel zijn Aston Martin's plannen voor een eigen wolkenkrabber desalniettemin niet. Porsche (Design) kwam al eerder op het idee en opende onlangs de deuren van haar 60 verdiepingen tellende Tower. Ook langs de stranden van Miami. Op Sunny Isles Beach om precies te zijn. De zo te heten Aston Martin Residence wordt iets verderop uit de grond gestampt, op Biscayne Boulevard Way. Tussen de twee torens zit hemelsbreed zo'n 25 kilometer.Tegen 2012 moet de bouw van de Aston Martin Residence opgeleverd zijn, klaar om de eerste bewoners te verwelkomen. Vanzelfsprekend hoef je niet bij de Britten aan te kloppen voor een woonruimte waarvan de hypotheeksom onder NHG valt. Enkel de superrijken zijn welkom, en de prijzen beginnen bij 30.000 dollar. Per vierkante meter welteverstaan, waarmee het voordeligste stulpje – van een bescheiden 65 vierkante meter – al bijna 2 miljoen kost.Voor de duurste ruimte, een penthouse ergens in de top van het 66 verdiepingen tellende complex, dient zo'n 50 miljoen betaald te worden. In totaal zal de Aston Martin-toren 390 woningen behelzen, met daarnaast zoal een bioscoop, spa, fitnessruimte, zwembad en – natuurlijk – een sfeervolle parkeergarage voor één of meerdere van je Aston(s).