Slechts 100 stuks: Chronoswiss Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Petrolheads hebben een voorliefde voor horloges. Dat is nu eenmaal zo. Veel automerken weten dat en proberen daar een extra slaatje uit te slaan door – al dan niet in samenwerking met een gerenommeerde horlogemaker – een horloge op de markt te brengen. Ook Alfa Romeo doet hier graag aan mee.

Bentley, Porsche, Bugatti, Range Rover, BMW, Mercedes-Benz, Peugeot. Stuk voor stuk proberen ze de kopers van hun auto's extra cachet mee te geven door middel van een horloge op maat. Alfa Romeo voegt zich toe aan dit rijtje met de Giulia Quadrifoglio van Chronoswiss, een stijlvolle polsklok met een niet overdreven kast (40 millimeter in diameter) en een kalfsleder band.



Koolstofvezel

Het uurwerk betreft een Caliber C.291 Automatic en omdat het horloge de eigenschappen van de Giulia weerspiegelt ontbreekt een dosis koolstofvezel ook niet. Zo is de wijzerplaat uit dit duur goedje opgetrokken, maar ook de smaakvolle doos waarin de Chronoswiss Giulia Q wordt geleverd.



Strikt gelimiteerd

Om het Giulia Q-horloge nog bijzonderder te maken worden er slechts 100 exemplaren van gemaakt. Je hoeft overigens geen koper van een Alfa Romeo Q te zijn om in bezit van dit horloge te geraken. Dat het gros dat waarschijnlijk wel is, vermoeden wij op basis van de prijs van de gelimiteerde Chronoswiss: € 3.990,-.