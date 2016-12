Het bestaat: een pepermolen die klinkt als een Audi R8

Peugeot (Sport) heeft er ongetwijfeld nog altijd flink de balen van dat het in 2012 moest stoppen met het World Endurance Championship (WEC) en de 24 Uren van Le Mans. Kortom, niemand buiten Audi voelt haar actuele pijn zo sterk als de Fransen. Maar wat doen de Duitsers? Die komen doodleuk een appeltje schillen. En wel zowaar op het terrein waar Peugeot heer en meester is sinds 1874, namelijk de pepermolen-business.Bovenstaande scenario is misschien wat flauw, maar wel uitermate voor de hand liggend wanneer je weet dat Peugeot naast auto's als sinds mensenheugenis pepermolens produceert. Bovendien is het bijgevoegde relaas rond de Audi Sport pepermolen niet veel sterker.Zo reppen de Duitsers over 'een vorm en functie die perfect in balans zijn' (omdat de pepermolen met één hand valt te bedienen) en 'voorsprong door techniek' in combinatie met 'pure hightech' (omdat de spil van de pepermolen opgetrokken is uit zogeheten CeraCut, een mix van keramiek en roestvrijstaal). Audi's marketingmachine heeft weer overuren gedraaid, dat mag duidelijk zijn.Op één ding onderscheidt Audi's pepermolen zich dan weer van alle pepermolens die Peugeot ooit gemaakt heeft (wat er vele miljoenen zijn). De strakke pepermolen van de Duisters kan R8-geluiden produceren. Zodra de molen in horizontale positie wordt bewogen weerklinkt er een typisch V10-gejank of zoiets. Hebben? De Audi Sport pepermolen bestellen kan hier tegen € 95,-.