Eerbetoon: Lotus Exige Cup 430 Type 25

Dacht jij dat Enzo Ferrari veel voor de Formule 1 heeft betekend? Of Ross Brawn? Andrain Newey? Ja, stuk voor stuk hebben ze hun sporen verdiend, maar de grootste F1-legende van allemaal is misschien wel Colin Chapman, oprichter en CEO van Lotus tot zijn vroege dood in 1982.Halverwege de vorige eeuw zette Chapman de Formule 1 op z'n kop en legde hij met opzienbarende innovaties de basis waarvan de sport nog steeds profiteert. Het ultieme automobiele symbool voor die revolutie? De Lotus Type 25 uit 1962, waarmee coureur Jim Clark liefst 14 keer naar het hoogste podium reed en Lotus haar eerste constructeurstitel gaf in 1963 (van de in totaal zeven tot dusver).We spoelen vooruit naar het heden. Met de Exige Cup 430 Type 25 komt Lotus een hommage brengen aan die F1-gloriedagen. De zeer kenmerkende kleurstelling laat daar geen twijfel over bestaan. Tenzij je als een blok valt voor de versie in Old English White. Voor welke kleur je ook gaat, de speciale Exige is bedeeld met tal van details annex ornamenten die knipogen naar de Type 25 van weleer. De houten pookknop doet dat nog het meest.Technisch was de Exige al sterk verwant aan het historische gedachtegoed van geestesvader Chapman: licht, compact en extreem snel. Een achterin gelegen 3.5 liter V6-compressor zorgt voor de aandrijfkrachten. 435 pk levert het van Toyota afkomstige motorblok, bij een koppel van 435 Nm. Omdat het gewicht niet meer bedraagt dan 1.056 kilogram en de enorme achtervleugel een downforce weet te genereren tot 220 kilogram, kan de Exige sprinten als een bezetene. In 3,3 seconden zit je ermee op 100 km/h en opgegeven doet 'ie pas bij 290 km/h.Wil je er eentje, dan moet je waarschijnlijk ook vlug zijn. Lotus gaat slechts 25 exemplaren bouwen van de Exige Type 25. Allemaal worden ze genummerd en kopers krijgen bij aflevering (desgewenst in de fabriek in Hethel) een getekend certificaat van Jean-Marc Gales, de huidige CEO bij het merk. Eén dingetje wel: Lotus vraagt anderhalve ton in euro's voor dit huzarenstukje.