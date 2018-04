Bloedsnelle Alfa Romeo Giulia Coupé in de maak 6 april 2018

Het is alweer veel te lang geleden dat Alfa Romeo een fraaie tweedeurs coupé in haar gamma had. In 2010 verliet de door velen geliefde GT immers het toneel en een directe opvolger bleef uit. Maar er gloort licht aan de horizon. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Britse magazine Autocar zullen de Italianen nog dit jaar het doek trekken van de Giulia Coupé.





Sportieve aspiraties

Wat Autocar naar eigen zeggen ook heeft ontfutseld zijn al enkele specificaties van deze Giulia Coupè. Het model zou leverbaar worden met de reeds uit de Giulia Veloce bekende 2.0 liter turbobenzine en de 2.9 liter V6-biturbo, bekend van de Q-modellen.

Het aantal pk's? Nog meer dan we nu gewend zijn van deze motoren. Alfa zou de sportiviteit van de tweedeurs Giulia Coupé willen onderstrepen door de twee versies ervan respectievelijk 350 pk en – hou je vast – 650 pk mee te geven. Die laatste waarde is bijna net zo hoog als waarover de Ferrari 488 GTB beschikt! Een ERS-systeem (energy recovery system), dat veelvuldig wordt gebruikt in onder meer de Formule 1 zou het mogelijk maken zoveel vermogen uit de relatief kleine zescilinder te persen.



Mag het iets minder zijn?

Door bovenstaande cijfers valt een nieuwe coupé van Alfa, die in de wandelgangen de naam Sprint en GTV zou meekrijgen, nog meer toe te juichen. Tegelijk kleeft hier ook een zekere mate van scepsis aan. Wat iedereen weet: hoe hoger het aantal pk's, hoe hoger het prijskaartje. En dat is nu net wat Alfa Romeo momenteel niet nodig heeft, lijkt ons. Zoals we enkele jaren geleden al

