Zeer nette, originele DeLorean DMC te koop in Nederland

Een klassieke schoonheid is het niet. Verre van. Maar dat is juist goed en maakte de DeLorean DMC-12 de perfecte keus om te dienen als vliegende tijdmachine in filmische cultklassiekers Back To The Future I, II en III uit de jaren '80 en begin jaren '90. Wereldfaam verkreeg de DMC-12 hierdoor, al kwam dit als mosterd na de maaltijd. In 1982 had DeLorean al de handdoek in de ring moeten gooien en vroeg het faillissement aan.Dit in Reuver, Limburg, aangeboden exemplaar was toen al gebouwd. In 1981. De auto is hiermee dus al 37 jaar oud, maar op z'n typische jaren '80 lijnenspel na is 'm dat niet tot nauwelijks aan te zien. Volgens de (huidige) eigenaar, de derde, is er dan ook altijd zorgvuldig met de DMC-12 omgesprongen. Zo heeft de auto, buiten de gereden 12.900 mijlen om, altijd overwegend droog gestaan in een garage. ook is er steevast tijdig onderhoud gepleegd, en meer.Als je de gedetailleerde advertentiefoto's bekijkt geloof je dat meteen. Zo vertonen het chassis, de ophanging en interieur amper sporen van gebruik. Ook zijn reeds diverse belangrijke slijtagedelen vervangen, aldus de advertentietekst. Het exterieur daarentegen heeft hier en daar enige aandacht nodig. Maar de schade valt gezien de leeftijd van de geheel origineel gehouden DeLorean mee. Bang voor een schaarste in (reserve)onderdelen? Niet nodig. 'Om de hoek' zijn ze nog volop te verkrijgen, bij DeLorean Europe in het – jawel – Noord-Hollandse Hem.De vraagprijs? Voor 36.000 euro, exclusief RDW-keuring ten gunste van een Nederlands kenteken maar inclusief invoerkosten, is deze collectors item van jou en waan je je Marty McFly of 'Doc' Emmett L. Brown.