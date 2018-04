Mini-sculptuur verklapt alvast interieur McLaren F1-opvolger

Je leest het goed: ruim voor de officiële onthulling zijn alle exemplaren van de McLaren BP23, een tijdelijke naam, al vergeven. Want ja, zo gaat dat tegenwoordig in de hoogste regionen van de autobranche. In het bijzonder bij begeerlijke (sport)auto's met een strikt gelimiteerde, geringe oplage. Van de BP23 zullen er 106 worden gebouwd, evenveel als het aantal verkochte F1's.Het sculptuur weegt 3,6 kilogram en is 40 centimeter lang, 20 centimeter breed en 8 centimeter hoog en vergt 100 arbeidsuren om te maken. 30 uur daarvan komt op het conto van polijsten.Onbekend is of de toekomstige eigenaren een preview van de complete auto hebben gekregen alvorens zij hun handtekening onder een koopcontract ter waarde van 2,3 miljoen hebben gezet. Zo niet, dan is het sculptuur die zij cadeau hebben gekregen van McLaren een al net zo'n grote verrassing als voor ons, het publiek. Het beeldhouwwerk geeft immers een indruk van de BP23's interieur. En extreem strakke lijnen voeren daarbij de boventoon. Typisch McLaren.Zoals gezegd wordt er nog volop aan de BP23 gewerkt. Er is zelfs nog geen definitieve naam. Wel beloven de Britten alvast dat de nieuwe Ultimate Series de snelste McLaren ooit zal worden. Tot dusver is dat de F1 met een top van 389 km/h. De BP23 gaat daar dus overheen. Dankzij welke krachtbron is nog onbekend. In elk geval een benzinemotor, gekoppeld aan elektrokracht. Het type hart dat ook klopt in de P1, maar weer niet in de nieuwere Senna