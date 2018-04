Vooruitblikken op Bugatti Chiron Grand Sport

Als het aan Bugatti had gelegen was de Veyron Grand Sport eigenlijk een volwaardige cabriolet geweest. Het stuiten op technische problemen hield dit echter tegen en dus werd het een targa. De Chiron is zowaar nog complexer en zodoende is het aannemelijk dat de open versie daarvan eveneens een constructie meekrijgt waarbij enkel het dakpaneel afgenomen kan worden om het cabrio-gevoel te beleven. Tenzij Bugatti ineens het licht heeft gezien en van de Chiron Grand Sport wél een volwaardige cabriolet weet te maken zonder concessies te moeten doen.Want je weet, om een cabrio evenzo stijf te maken als een coupé (of welke gesloten auto) ook zijn diverse verstevigen benodigd. En dat drukt op het gewicht van de toch al best zwaarlijvige Chiron. Met alle potentiele gevolgen van dien. Daar zal Bugatti niet aan willen beginnen.Ook qua prestaties denken we dat Bugatti dezelfde weg bewandelt als destijds met de Veyron Grand Sport versus de dichte Veyron. Oftewel, er komen geen pk's bij. 1.500 stuks zal tevens genoeg zijn voor de open Chiron. Evenals 1.600 Nm aan koppel.Door de technische ingrepen (om het verlies van stijfheid te compenseren) zal de Chiron Grand Sport ietsje langzamer accelereren en dito topsnelheid kennen. Maar wat heet… Nog altijd kun je rekenen om een oogbalverpulverende sprint naar 100 km/h in ruim onder de drie seconden en een 0-200 km/h-acceleratie in om en nabij de 6 tellen.De topsnelheid ligt dan weer wel mogelijk even hoog als dat van de Chiron Coupé. Diens top van 420 km/h is immers begrensd, waarmee Bugatti te kennen geeft dat het harder zou kunnen als het dat zou willen. Ter vergelijk: de Veyron Grand Sport wist 407 km/h te halen, maar moest het met 300 pk minder stellen. De hamvraag luidt dan ook eerder: zou jij het aandurven om (deels) dakloos zo extreem hard te rijden?Omdat het oorspronkelijke dakpaneel niet ergens in de auto opgeborgen kan worden, moet deze thuis gelaten worden wil je open rijden met de Chiron Grand Sport. Maar wat nu als het spontaan begint te gieten? Wel, daarvoor heeft Bugatti een noodoplossing: een stoffen dakje dat je vluchtig over de cockpit kunt trekken en het peperdure meubilair beschermt tegen het ergste. Maar let op, zodra het nooddakje is geïnstalleerd is harder rijden dan circa 130 km/h niet verstandig. Ohw, en de oplage? Die is naar verluidt opnieuw gesteld op 150 exemplaren, waarop trouwe Bugatti-klanten voorrang krijgen.