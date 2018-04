Autoverkopen stomen lekker door in maart

Nederlanders hebben weer trek in nieuwe auto's. Nu het eerste verkoopkwartaal van 2018 voorbij is, blijken er namelijk 13,5 procent meer auto's te zijn verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Maart zelf was goed voor een procentuele toename van zestien-en-een-halve-punt.

Berekend tot en met 31 maart jl. staat de teller van autodealend Nederland op 113.790 nieuwe auto's. Ruim de helft hiervan is bestemd voor de leasemarkt mede met dank aan de stijgende populariteit van private lease.

Maart allen was goed voor bijna 20.000 nieuw verkochte auto's en dat is een plus van 16,5 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2017 en nog een sterkere toename dan in de maanden januari en februari. Niet zo gek dus dat brancheorganisaties Bovag en Rai de verkoopverwachting over heel 2018 naar boven hebben bijgesteld naar 430.000 nieuw verkochte auto's. Dit zijn er 15.000 meer dan dat er op kenteken werden gezet in 2017.



Octavia is de vreemde eend

Wat bestverkopende merken in ons land betreft voert Volkswagen nog altijd de ranglijst aan. Afgelopen maand wist het ruim tweeduizend klanten aan zich te binden, waaronder 727 Polo-rijders. Renault en haar Clio volgt diens Duitse klassegenoot met respectievelijk 1.728 en nipt 500 stuks. Nog een B-segmenter treffen we aan op plek vier van de top-5: de Fiesta. Daarvan werden er in maart 450 weggezet. De kleine Kia Picanto priemt ertussenin met tien verkochte exemplaren meer dan de compacte Ford en daardoor een welverdiende derde stek in de vijf bestverkopende modellen afgelopen maand.

Een vreemde eend in de bijt is wat dat betreft de nummer vijf, maar daardoor allicht des te knapper. Geen enkele grote(re) auto verkocht namelijk zo goed als de Octavia van Skoda. 422 kentekens werden ervoor geregistreerd, wederom met dank aan de groeiende leasemarkt.