Mercedes-AMG C 63-modellen bijgepunt

Voel je je serieus teleurgesteld dat de vernieuwde C 63 AMG's er geen pk's hebben bijgekregen? Ga je zitten schamen! Alsof 476 pk of zelfs 510 stuks in het geval van de S-versies niet meer dan genoeg is. Nog maar te zwijgen de combinatie met het formaat auto waaraan AMG zoveel geweld toebedeeld.Welke C 63 AMG je ook pakt, rond de vier tellen katapulteert 'ie je naar 100 km/h. Het dubbele van die snelheid vergt niet eens zo meer van het geduld en doorrazen kan helemaal tot 290 km/h (met de krachtigste uitvoeringen). De S-loze C 63 AMG's zijn begrensd op 250 km/h.Het is volkomen begrijpelijk dat Mercedes het qua pk wel welletjes vindt. Op het visuele vlak is het merk ook nog altijd heel tevreden, want heel veel veranderde het niet aan het design. De bumpers rondom zouden zijn aangepast, maar dat ontdekken valt niet mee. Wel oogt de grille hernieuwd, met voortaan vele verticale spijlen in plaats van een twee horizontale. AMG is hiermee begonnen op de AMG GT C en voert deze grille nu geleidelijk door bij de overige AMG's. Verder hebben de lichtunits een iets andere indeling gekregen.Binnenin is het stuurwiel nieuw en zijn er nieuwe stoelbekledingcombinaties te maken. Leukste wijziging is het volledig digitale instrumentarium. Het 12,3 inch grote display kan de bestuurder tal van informatie geven en dat in drie verschillende designs (klassiek, sportief en supersport).Zo is er onder andere een G-krachtenmeter, een Race Timer (inclusief stopwatch voor rondetijden en kleurenweergave van de snelste en langzaamste ronden, plus de gemiddelde snelheid en afstand) en een zogeheten 'Engine Data'. Die laatste toont het motorkoppel en -vermogen in een diagramweergave plus de turbodruk als Boost-display.Vink je het AMG Track Pace-pakket aan, dan krijg je ook visualiseringen van circuits, sector- en rondetijden. Wanneer deze functie is geactiveerd, worden meer dan tachtig voertuigspecifieke gegevens tien keer per seconde vastgelegd. Voor het opslaan van bijvoorbeeld acceleratie- en vertragingswaarden (0-100 km/h, quarter mile, 100-0 km/h), waaruit valt te analyseren waar en/of op welke circuitpunten je jezelf kunt verbeteren. Leuk voor de (data)freaks.De vernieuwde C 63 AMG-modellen zijn in de loop van het jaar te koop voor nog onbekend prijzen. Ook op foto's van de Sedan-, Estate en Cabriolet-uitvoering is het nog wachten.