Top Gear-circuit wordt woonwijk

Net nu Top Gear de harten van het kijkerspubliek weer voor zich weet te winnen is bekend geworden dat het einde voor diens fameuze testcircuit nadert. Een groot deel van het vroegere militaire vliegveld wordt binnenkort gesloopt, om zo plaats te maken voor gezinswoningen.

Crooner Curve, Willson Bend, Chicago, Hammerhead, Follow Through, Bentley, Bacharach en natuurlijk Gambon; we zullen ze gaan missen, de bochtnamen van het illustere Top Gear-circuit. Net als de stuntelige momenten met 'the reasonably priced car', de favoriete concentratiedeuntjes van The Stig en het typische geënsceneerde gekibbel tussen het presentatietrio.



Woonwijk

Binnenkort gaat de graafmachine in het Top Gear-circuit en de sloopkogel door de gebouwen langszij. Er is door de lokale gemeente groen licht gegeven voor de bouw van circa 1.800 woningen op het terrein van Dunsfold Park Aerodrome, een voormalig militaire vliegveld maar dat heden nog incidenteel wordt gebruikt voor privévluchten. Een toekomstig bestemmingsplan, compleet voorzien van een sportaccommodatie en een gezondheidscentrum, waarvan al jaren werd gedroomd door derden. Daarnaast zal het bestaande Dunsfold Business Park worden uitgebreid met meer kantoorgebouwen.



Noodgedwongen vertrek

Top Gear, dat de start- en landingsbaan en de loods langszij sinds 2002 gebruikte als testcircuit en studio, zal moeten zoeken naar een nieuwe locatie. Waar de show naartoe verhuist is nog niet bekend. Het zou in elk geval een mooi gebaar zijn om de toekomstige straten Hammerhead, Follow Through en Gambon te noemen.