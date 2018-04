Rolls-Royce Cullinan toont z'n bonkige lijnenspel

Niet eerder is het zwaarlijvige design van de Cullinan zo blootgelegd als op de foto die Rolls-Royce nu zelf de wereld instuurt. Ja, er zit nog camouflage op de carrosseriepanelen, maar dat is eigenlijk slechts een formaliteit en – met een beetje inlevingsvermogen – prima weg te denken.Een Rolls-Royce herkenbaar uit duizenden, hoewel daar het front nog het meest voor zorgt. De grote, grimmende grille met de vele horizontale lamellen, geflankeerd door relatief kleine koplampunits en natuurlijk de 'Spirit of Ecstasy' pontificaal voorop de neus. Rolls zou Royce niet zijn als we juist haar over het zouden zien, hoe petieterig de fameuze dame ook lijkt in vergelijk met het paleiselijke koetswerk.Later dit jaar zal de Cullinan officieel aan de wereld worden voorgesteld. Echter voor het zover is neemt Rolls-Royce natuurlijk eerst een aanloop. Geheid via nog meer teasers, allerhande plaagstootjes en plukjes interessante informatie over bijvoorbeeld de ongekende weelde aan boord en de verbluffende prestaties.Maar bovenal aan de hand van een speciaal gemaakte documentaire 'The Final Challenge' krijgt de geïnteresseerde een diepgaand kijkje in de keuken van de Cullinan. Van het neerpennen van de eerste koetslijn tot aan de uitdagende praktijktests die de SUV heeft moeten ondergaan om ' de nieuwe beste ter wereld SUV te worden '.Met name op de verschillende testlocaties hebben National Geographic en co-host van deze 'making of'-docu, de fervent avonturier Cory Richards, de focus gelegd de afgelopen drie jaar. Zo zijn onder meer de Scottish Reliability Trials met de Cullinan alsook de Londen-naar-Edinburgh-route aangedaan, daar waar Rolls-Royce zich ruim een eeuw geleden voor het eerst liet gelden als topklasse-automerk. Ook de schitterende, maar bij vlagen venijnige Alpenregio is bezocht om alvast aan te tonen waartoe een Rolls-Royce in staat kan zijn. Net als de snikhete woestenij van het Midden-Oosten en de ruigste binnenlanden van de Verenigde Staten.Zien? The Rolls-Royce Cullinan's Final Challenge is te bekijken via www.nationalgeographic.com/rollsroycecullinan , het Youtube-kanaal van Rolls-Royce, alsook op de website van het merk.