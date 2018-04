Ssst, er zoeft een fluisterstille Ferrari over Fiorano

Nog geen 20 seconden duurt de video. We kijken uit over een sectie van het nipt 3 kilometer lange Fiorano-circuit en zien een grotendeels ingepakt prototype, duidelijk gebaseerd op de 488 GTB, die merkbaar ergens eventjes de tijd voor neemt. En dan begint de boel te rollen. Geen geblèr, geen gejank, niets. Volledig geruisloos maakt de Ferrari zich uit de voeten. De vogels fluiten 'm nog na.Wat we hier zien, is zeer waarschijnlijk een glimp van de Ferrari's eerste hybride. De Italianen bevestigden de ontwikkeling daarvan onlangs, maar hielden de lippen stijf op elkaar waarin de elektro-unit zal debuteren. Sommigen doen een gooi naar de 488, anderen zetten hun geld in op de SUV onder het mom 'als Ferrari dan toch heilige huisjes aan het afbreken is…'. Niemand die het zeker weten. Behalve Ferrari uiteraard.Vrees overigens niet dat Ferrari meteen de EV volledig omarmd. Het zal heus nog wel even duren voordat 's werelds meest gevierde automerk de verbrandingsmotor definitief het zwijgen oplegt. Kortom, de in ontwikkeling zijnde elektromotor mag dan weliswaar geheel op eigen kracht een Ferrari kunnen laten accelereren, vroeg of laat zal er gebrul en/of gejank uit de uitlaten komen. Van een V8.Ferrari's V8-hybride staat op de agenda van 2019.