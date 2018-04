Loopt Tesla binnenkort serieuze averij op?

In de loop van deze week zal Tesla z'n nieuwe kwartaalcijfers bekendmaken. Maar eigenlijk weet iedereen al dat die slecht zullen zijn, de aandeelhouders van het merk in het bijzonder. Tesla slaagt er maar niet in z'n aanhoudende productieproblemen met de compacte Model 3 op te lossen. De foto die Elon gister op Twitter plaatste valt dan ook niet overal in goede aarde, 1 april of niet.Aanvankelijk verklaarde Tesla dat de Model 3 à rato van 5.000 eenheden per week zou geproduceerd worden tegen het vierde kwartaal van 2017. Maar die doelstelling werd keer op keer bijgesteld naar beneden. En telkens bleek de Amerikaanse fabrikant van de gevierde Model S en X niet in staat die cijfers te halen. Problemen rond de productie volgen elkaar op.Bij de jaarwisseling, wanneer Elon Musk nog de spectaculaire nieuwe Tesla Roadster uit z'n hoed toverde om de aandacht af te leiden, werd een cijfer van 2.500 stuks per week (de helft dus) vooropgesteld tegen het einde van Q1 van 2018. En wat blijkt nu? Ook aan dat aantal kan niet worden voldaan. Nauwelijks meer dan duizend exemplaren van de Model 3 rollen er wekelijks van de band nu, zo heeft CNN berekend. Het gevolg is dat Tesla in de afgelopen maand al bijna een kwart van zijn marktwaarde verloor.Tesla-adepten en -klanten houden de orderboeken van Tesla voorlopig nog goed gevuld. Maar er loert niettemin gevaar om de hoek. Zo zal Tesla de drempel van 200.000 geproduceerde voertuigen overschrijden en dat heeft consequenties. De subsidies stoppen immers zes maanden later.Inmiddels verlaagde kredietanalysebedrijf Moody ook de waardering van de Tesla-aandelen. Die schuiven alsmaar verder op richting 'junk bond', oftewel rommelaandeel. Tesla moet in november $ 230 miljoen aan leningen terugbetalen en in maart volgend jaar nog eens $ 920 miljoen. Het ziet er niet naar uit dat dat zal lukken.Moody ziet evenwel dat de orderboeken gevuld blijven en dat investeerders voorlopig hun centen blijven toekennen aan Tesla, maar het voorspelt problemen uit een andere hoek. Want terwijl klanten en aandeelhouders soms ideologische drijfveren kennen, hebben toeleveranciers die niet. En Tesla is die bedrijven inmiddels ook miljarden verschuldigd. Er wordt weliswaar begrip getoond en uitstel van betaling, maar slechts zolang als de balans van Tesla voldoende fraai blijft ogen. Volgens Moody is het kantelpunt echter in zicht. Eisen de leveranciers betaling, dan kan het schip snel water maken en zinken.