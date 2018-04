Cadillac CT6 V-Sport hapt naar M5 & co

Of het ooit staat te gebeuren? Zeg nooit, nooit. Alleen daarom al kun je het enkel toejuichen dat Cadillac het blijft proberen de supersedans van Duitse makelij uit eigen land te verdrijven. Met de CT6 V-Sport doen de Amerikanen opnieuw een poging.

Dichter dan dit benadert Amerika de BMW M5 niet. De nieuwe Cadillac CT6 V-Sport staat in New York te blinken met een gloednieuwe krachtbron. Een 4.2 liter V8 met twee turbo's, elk van het type twin-scroll voor maximale krachtsopbouw.



Dat laatste is geen overbodige luxe, want de CT6 V-Sport weet zomaar eventjes 550 pk en 850 Nm op te wekken. Geen cijfers waarvan de performancedochters van 'de grote drie' dagenlang wakker zullen liggen, maar misschien komt dat nog zodra 'Caddy' het prestatiepotentieel van de V-Sport bekend maakt. Op dit moment bouwen de Amerikanen de spanning nog op.



10-traps

Wat al wel zeker is, is dat de CT6-topper de allersnelste A6, 5-serie en E-klasse volgt door ook standaard vierwielaandrijving op te dienen. Een nieuwe 10-traps automaat fungeert als doorgeefluik tussen motor en de wielen. Daarnaast is de CT6 V-Sport uitgerust met magnetisch gestuurde dempers, remmerij van Brembo en een mechanisch sperdifferentieel tussen de achterwielen.