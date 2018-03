Slappe hap: Honda CR-V Roadster

Een dakloze SUV. Minder dan een handvol automerken durft zich hier (nog) aan te wagen. Land Rover is er eentje (Evoque Cabriolet), Nissan was een ander (Murano CrossCabriolet). En nu springt Honda ook in het diepe. Met de CR-V Roadster.

Het gaat om een conceptversie weliswaar en er wordt ruiterlijk toegegeven dat de CR-V Roadster hier en daar nog fijn geslepen moet worden. Honda: 'Eerst maar eens de initiële reacties van het publiek aanhoren op deze poging. 'Daarna zien we wel verder.'Zaken die zoal nog enig werk vereisen zijn het verbeteren van de stijfheid als gevolg van het nogal bruusk afzagen van het dak van de CR-V. 'De stijfheid van de auto is hierdoor met 100 procent afgenomen,' aldus de Japanners. 'Ook de besturing is hierdoor niet wat het is geweest'. Met andere woorden: de CR-V Roadster is een en al slappe hap en zal nog sneller torderen dan een kersvers gesneden plak kaas.Omdat de CR-V Roadster Concept de nodige aandachtspuntjes kent, heeft Honda (bescheiden als Japanners veelal kunnen zijn) het verkoopdoel op nul exemplaren gesteld. Toch interesse? Dit kan bij het merk gemeld worden tot en met 1 april.