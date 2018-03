Soms is een kentekenplaat zo lelijk nog niet

De Hyundai Kona Electric heeft veel in huis om een succesnummer te worden, waaronder een de meest gewilde carrosserievorm van het moment, vlotte prestaties en, bovenal, een interessante actieradius. Minstens 300 kilometer ver komt 'ie volgens de WLTP-cyclus. Zelfs 470 kilometer in het geval van de topversie met 64 kWh sterke accu.Zulke cijfers komen echter niet in aanmerking voor het koopje van de week en het meest 'knappe koppie'. Ineens ben je maar wat blij dat daar nog een kentekenplaat en houder op moet. Mooi is namelijk anders, zo'n dicht geplamuurd front.Afijn, als de prijs goed is die tegenslag een stuk sneller vergeven en vergeten. Hyundai heeft laten weten dat de elektrische Kona 'niet meer dan 50.000 euro' gaat kosten. Oké, strikt genomen kan de daadwerkelijke prijs hiermee rond 30.000 euro bedragen, of ergens in de buurt van pak 'm beet 40 mille. Echter wanneer een automerk nog niet concreet wil of kan zijn schurkt het in negen van de tien gevallen dicht tegen de afgegeven richtprijs aan. En dat is best een pittig tarief voor een compacte SUV, ook al levert Hyundai voor dit geld meteen de meest luxe uitvoering af.Ter vergelijk: een compleet uitgeruste Kona met turbobenzinemotor rijd je voor 32.000 euro. En voor 18.000 euro kun je op het moment van schrijven ruim 11.000 liter aan peut kopen.Dat Hyundai maximaal een halve ton alvast als richtprijs in de mond neemt is evenwel volstrekt begrijpelijk en bovendien gewiekst. Op een geleasede EV met een nieuwaarde onder de 50.000 euro is namelijk de laagste bijtelling van 4% van toepassing (vanaf 2019). Dat maakt de Kona Electric een zeer interessante aanbieding voor zakelijke rijders. Mits deze binnen het leasebudget valt uiteraard. Interesse? In juli start de verkoop.