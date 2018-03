Een blik over een TDI-kerkhof van Volkswagen in de VS

Zo'n 6 miljard euro armer en tegen de 350.000 TDI's rijker; dat is Volkswagen na het dieselschandaal waarmee het vooral in Amerika kampt. Slechts een gering percentage op de totale jaarproductie van het Duitse autoconcern , maar genoeg om er niet zomaar één grote centrale parkeerplek voor te vinden. Bovendien komen er nog meer bij, meldt persbureau Reuters. Wanneer het einde van 2019 nadert zal Volkswagen circa een half miljard diesels voorzien van sjoemelsoftware hebben teruggekocht van eigenaren.De foto's hieronder, ook afkomstig van Reuters, tonen beelden van de (tijdelijke) parkeerplaats in de Californische woestijn nabij Victorville. Duizenden TDI's staan onder andere daar te wachten op een nieuwe eigenaar, nadat Volkswagen ze heeft aangepast. Want dat doen de Duitsers wel degelijk. Zo zijn reeds 13.000 diesels weer door de keuring gekomen en doorverkocht. Maar niet allemaal komen ze in aanmerking voor een tweede leven, zo blijkt. Tegen de 30.000 exemplaren zijn al voor de eeuwigheid vernietigd. Best treurig en nogal zonde, maar of Volkswagen er nu echt wakker van ligt …?