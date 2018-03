Beeldschone Genesis Essentia riekt naar plagiaat

Dat het nooit tot een productiemodel is gekomen bij de Essence wil niet zeggen dat een ander automerk zomaar aan de haal mag gaan met het intellectuele eigendom van Infiniti (tenzij het niet is gepatenteerd misschien). Waarschijnlijk heeft Infiniti dat destijds wel gedaan, iets dat op te maken valt uit het feit dat de Maserati Alfieri nog steeds wacht op groen licht. Ook die Italiaan, hoe fraai en hier en daar iets anders gelijnd ook, lijkt verdacht veel op de Japanse Essence. Net als de nieuwste conceptcar van Genesis dus. Het Zuid-Koreaanse luxemerk heeft zelfs niet eens de moeite genomen een originele naam te verzinnen voor hun elektrische sportauto.Wat dat laatste betreft hadden de Infiniti Essence en Essentia niet meer van elkaar kunnen verschillen. Doet die eerste het met een schreeuwende 3.7 liter V6 (weliswaar gekoppeld aan een elektromotor), de Genesis is zo geruisloos als wat dankzij meerdere elektromotoren.Hoeveel er dat zijn en wat ze zoal in hun mars hebben is niet bekend. Wel dat de Essentia bijna 400 kilometer op een acculading kan rijden, relatief licht is door veel gebruik van carbon en extreem snel uit de startblokken kan komen. In 'minder dan' drie tellen snel je ermee naar 100 km/h.Behoorlijk hip is de Genesis Essentia ook. Door tal van digitale schermen, een scala aan camera's en sensoren en, niet te missen, vleugeldeuren. Zulke portieren waren er een halve eeuw geleden weliswaar ook al, maar spreken desalniettemin nog altijd tot de verbeelding. Mede omdat ze zelden het productiestadium halen. Net als de Essentia in deze gedaante waarschijnlijk. Maar beeldschoon, dat is 'ie.