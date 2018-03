Volvo V70 eruit, Audi A6 Avant erin bij de Politie

Een topsnelheid van minstens 250 km/h, hoge mate van comfort, stabiele wegligging op hoge snelheden (ook met volle bepakking, al gauw goed voor enkele honderden kilo's) en een aantrekkelijke aanschafprijs plus kostprijs per gereden kilometer. Dit waren zoal de voornaamste eisen die de Politie had tijdens het aanbestedingsproces voor haar nieuwe wagenpark. Mercedes won de strijd 'onder de busjes' en dus Audi onder de SIV's.Die laatste afkorting staat voor 'snel interventievoertuig'. De V70 was dat betreft regelmatig een doorn in het oog van de Politie, want harder dan 230 km/h ging 'ie niet. En dat terwijl de vluchtauto's van haastig gespuis niet zelden tegen de 300 km/h kunnen halen, of zelfs meer. Zover wilde de Politie echter niet gaan.De komst van de Audi A6 – voorzien van een 3.0 TDI, Quattro en S tronic-automaat – wil nog niet zeggen dat plofkrakers en andere vluchtende criminelen voortaan niet meer naarstig in hun binnenspiegel hoeven kijken, zoekende naar een witte V70 met onmiskenbare striping. Die trouwe Zweed zal namelijk pas geleidelijke vervangen worden door de A6 Avant.Sterker, dit proces gaat 7 jaar(!) duren aangezien het in totaal om 140 SIV's gaat. Oftewel, tegen de tijd dat de Politie de laatste exemplaren in ontvangst neemt, dient de opvolger van de zopas gepresenteerde, compleet nieuwe A6 zich alweer aan. Het interventieteam, waarvan ieder lid een speciale rijcursus moet volgen om de Audi's te mogen besturen, loopt wat dat betreft ietwat achter de feiten aan. Toch wil de Politie alvast de waarschuwing afgeven aan snelheidsduivels dat ze er flink op vooruit zijn gegaan qua snelheid.