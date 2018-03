Ferrari-V8 voor Maserati Levante Trofeo

SVR versus Trofeo. Zo'n rollende R doet het weliswaar goed, maar weinig tot niets kan op tegen de bezielende benamingen die de Italianen telkens voor hun (sport)auto's weten te verzinnen. Ook op andere fronten is de nieuwste Maserati de Jaguar F-Pace SVR de baas. Plus vele andere super-SUV's.Het is stil geweest rond de Levante. Maar nu het zich weer laat horen, zal iedereen dat meekrijgen. Maserati laat er namelijk geen gras over groeien met de Trofeo. Doodleuk lepelt het de machtige (en zeer luidruchtige) V8-biturbo van de Quattroporte GTS alsook de Ferrari Portofino in de neus van diens SUV. Echter voor het dat deed werd de 3.8 liter en dubbel geblazen achtcilinder gekieteld. Tot maar liefst 590 pk! Hiemee is de Levante Trofeo niet alleen sterker dan de F-Pace SVR, maar ook de Cayenne Turbo, Alfa Stelvio Q, BMW X5 M en Mercedes-AMG GLE 63.En sneller. Want de Levante Trofeo kan al binnen de vier tellen op 100 km/h zitten. Sommige recente Ferrari's lukt dat niet eens. Het koppel van de opgefokte achtpitter reikt tot 730 Nm. De topsnelheid van de Maserati Levante Trofeo ligt mede hierdoor op 'ruim 300 km/h'. Dat kan dus 315 zijn of 325, maar ook 301 km/h. Veelal is dat laatste het geval wanneer een merk ietwat vaag doet. Maar hè, het is ruimschoots genoeg om menig laagvlieger het schaamrood op de kaken te krijgen.De Levante Trofeo is zó snel dat je hem niet meteen zou kunnen herkennen wanneer 'ie flink gas geeft. Gebeurt dat, let dan vooral op de wielen. Die zijn specifiek voor de Trofeo en met 22 inch extra groot. Ook is de voorbumper snediger van vorm en voorzien van grotere luchtinlaten zodat de V8 het niet benauwd krijgt. Daarnaast is de achterzijde potiger, terwijl het onzichtbare chassis en het Q4-vierwielaandrijfsysteem is afgestemd op het toegenomen prestatiepotentieel.