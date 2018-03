Volkswagen lacht in het vuistje met deze twee nieuwe Atlas-giganten

Het klopt dat de Atlas Sportcross Concept en Atlas Tanoak Concept, die onthuld zijn op de New York Auto Show, het niet doen met een TDI. Volkswagen kijkt wel uit. Maar de Duitse gigant wist ook dat het deze twee varianten op de vorig jaar getoonde en binnenkort in de VS verkrijgbaar 7-zits Atlas vooral geen onderdeel moest maken van de I.D.-familie. Je weet wel: het aangekondigde elektro-offensief van het merk. Want als er één ding is waaraan de Yankees een nog grotere hekel hebben dan sjoemelsoftware, dan is het wel sjoemelen met de door hun ó zo geliefde pick-up en SUV.Een paar cilinders eraf hakken wordt nog geaccepteerd, maar helemaal geen verbrandingskamers meer is echt uit den boze. Volkswagen heeft dat goed in de smiezen en lepelt daarom een zescilinder voorin de Atlas Sportcross en Tanoak. Een V6-benzine met een relatief grote inhoud van 3.6 liter. En de Amerikanen maar smullen. Geen haan die kraait over frauduleuze diesels. Het riekt zowat naar hypocrisie.Om er nog een schepje bovenop te doen is de Tanoak niet kleiner, maar zowaar nog meer uit de kluiten gewassen dan de zevenpersoons Atlas waarop 'ie is gebaseerd. Met nog eens 30 centimeter in lengte erbij is de pick-up gigantisch. De 5-zits Sportcross is wel compacter dan z'n naam- en familiegenoot, maar heeft dan weer een sportievere inborst.Of beide auto's ooit in productie gaan? Volkswagen moet daarover nog beslissen. Maar aan het gejuich van de bezoekers aan de New York Auto Show te horen toen het doek eraf ging, is de knoop al voor driekwart doorgehakt. De nieuwe Touareg moeten de Amerikanen immers ook al missen.