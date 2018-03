Doek getrokken van nieuwe Subaru Forester

Het betreft alweer de vijfde generatie. En toch is de fonkelnieuwe Forester nog altijd herkenbaar uit duizenden. Voor de komende jaren maakte Subaru haar populairste SUV nog weer wat hoekiger dan zijn voorgangers. Zelfs op detailniveau, zoals de lichtunits, de luchtinlaten van de voorbumper, alsook de grille. Het lijkt welhaast alsof Subaru bij Toyota aan tafel is geschoven toen die laatste werkte aan de nieuwe RAV4 , die ook in New York debuteert. Hebben we hier te maken met een designtrend?Subaru had al langer een handje van snedige lijnen en stompe hoeken (zie de XV en haar meest recente concepts ) en dus geven we de kudo's aan het relatief kleine Japanse merk. In het interieur van de nieuwe Forester wordt het 'geslepen' exterieurdesign deftig voortgezet. Ook hier zijn de rondingen van weleer definitief de laan uitgestuurd. Op het stuurwiel en de bediening van de klimaatregeling na. Verder prijst Subaru de toegenomen leef- en bagageruimte, evenals het verbeterde comfort en de luxe.Het ogenschijnlijk grote infotainmentsysteem springt daarna in het oog van een dashboard dat als twee druppels water lijkt op dat van de Impreza die twee jaar geleden werd voorgesteld in de Big Apple. De Japanners zijn summier met details, maar laten nog wel ontvallen dat de Forester de eerste Subaru is de met het zogenoemde DriverFocus. Dit systeem is een uitbreiding op het EyeSight-veiligheidspakket en zet sterker in op herkenning van vermoeidheid bij de bestuurder. Via ingebouwde parameters alsook gezichtsherkenning houdt de nieuwe Forester strak een oogje in het zeil.Onder de kap gaat een viercilinder-boxermotor schuil. Wat had je anders gedacht? Voor de Amerikaanse markt gaat het om een 2.5 liter met 182 pk, gekoppeld aan permanente 4x4-aandrijving. Ook dat laatste is onlosmakelijk verbonden met Subaru. Een CVT-automaat zorgt voor de overbrenging.Of dit tevens de aandrijflijn voor de Europese versie wordt, is onduidelijk. Lijkt ons niet, aangezien de nieuwe Forester op hetzelfde platform staat als de Impreza en die is met een 152 pk sterke tweeliter te verkrijgen. Genoeg kracht voor de meeste Europese markten, en zeker het vlakke Nederland, en ongetwijfeld zuiniger en mede daardoor interessanter te prijzen. Maar goed, bevestiging hiervan moet nog volgen.