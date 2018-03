Bijgepunte Mazda CX-3 comfortabeler en stiller

Voerde Mazda bij de CX-5 en Mazda6 een behoorlijk grondige facelift door, bij de CX-3 wordt het subtiel gehouden. Op het eerste oog vallen er zelfs geen verschillen te ontdekken. Maar wie langer de moeite neemt zal opvallen dat de grille voortaan een ander lamellendesign bevat. Tot zover ook meteen de wijzigingen aan de voorzijde. Aan de achterzijde vind je nog hernieuwde lichtunts voorzien van LED-techniek. De bumpers blijven ongewijzigd, maar rondom de ruiten is het voortaan mogelijk sierstrips afgewerkt met chroom of pianolak te verkrijgen.Binnenin is de facelift zichtbaarder. Daar past Mazda een anders ingedeelde middentunnel toe met meer opbergruimte, bekerhouders en een armsteun. Dit was mogelijk door over te stappen op een elektrische handrem die, zoals vast bekend, een stuk minder ruimte in beslag neemt dan de klassieke mechanische hendel. Een Auto Hold-functie is inbegrepen. Achterin beschikken de passagiers ook over een nieuwe armsteun met bekerhouders.Onzichtbaar zijn de verbeteringen ten gunste van het comfort en de veiligheid. Zo bevat de CX-3 vernieuwde voorstoelen die meer comfort en steun zouden moeten bieden, terwijl het aantal decibellen is teruggedrongen middels betere isolatie in de portieren en het dak. De veiligheid en rijgemak is erop vooruitgegaan door een file-assistent. Ook kunnen de koplampen nu Matrix LED aan.Onder de kap is een groter gemaakte SkyActiv-D motor het voornaamste nieuws. De diesel heeft volgens Mazda tal van verbeteringen ondergaan met als resultaat een zuiniger verbruik en lagere fijnstofwaardes, ondanks het toegenomen slagvolume. Excate specificaties zullen echter later bekend worden gemaakt, evenals van de benzinemotoren die tevens zijn herzien.