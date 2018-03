Mini Electric Classic kan verleden niet met rust laten

Is er dan werkelijk niets meer heilig in autoland?! Daar heeft het alle schijn van, want diverse automerken laten hun oorspronkelijke normen en waarden vallen alsof ze nooit hebben bestaan of trekken hun grootste iconen uit het museum om ze te verbouwen tot moderne pulp. Jaguar deed het zoal met de E-type , Fiat met de 500 en nu MINI met de oer-Mini. Eigenlijk zouden we hier geen aandacht aan moeten besteden. Maar gelukkig blijft het bij een eenmalige oefening.Het gaat hier om een one-off dus. Toch is dit enige exemplaar de Britten het risico waard dat hun goede historische naam hiermee iets aan glans zou kunnen verliezen. Sterker, de Mini Classic is juist hypermodern leven ingeblazen om het publiek alvast te laten wennen aan wat het de komende jaren kan verwachten van het merk. Oftewel, veel geëlektrificeerde modellen.Naar onzes inziens had dat ook op een heel andere manier gekund of zelfs niet eens gehoeven. Er was immers al MINI E, een Countryman Plug-In Hybrid en voor 2019 is er een volledig elektrische MINI aangekondigd. Bovendien wordt met geen woord gerept over de specificaties van de Mini Electric Classic. Menig New Yorker – die de geëlektrificeerde icoon heel even in de straten heeft kunnen spotten – zal de boodschap hebben gemist, het vervangen van de klassieke Mini-logo's voor MINI Elecric-exemplaren ten spijt. Wat dit alles wel opleverde, is een serie gave foto's.