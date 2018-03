Volvo XC60 is World Car of the Year 2018

Opvallend genoeg vond de 82-koppige World Car of the Year-jury de nieuwere XC40 al snel niet goed genoeg voor de kroon. Maar dus wel de XC60. Een knappe prestatie van Volvo die hiermee zowel de Europese Auto van het Jaar als Wereldauto van 2018 in de wacht sleept.Met de winst is de Volvo XC60 de opvolger van de Jaguar F-Pace en stuurt 'ie de laatst overgebleven kanshebbers op de titel, de Mazda CX-5 en Range Rover Velar, alsnog met lege handen naar huis. Hiermee mag het definitief duidelijk zijn: zelfs de experts hebben hun hart verloren aan de SUV.