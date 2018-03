Weissach op 911 GT3 RS: $ 18.000 voor 18 kg

De Porsche 911 GT3 RS wordt er geen streep sneller van. Echt essentieel lijkt ons dat ook niet bij een acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/h in 3,2 seconden. Waarom dan toch als een blok voor het Weissach Package vallen? Gewoon om het kan misschien, en omdat 'hoe meer carbon, hoe beter' een ongeschreven regel is in de auto-industrie, zeker bij sportauto's. Maar als het aan Porsche ligt bovenal om de klant nog wat meer geld afhandig te maken.Dat het gewicht van de 911 GT3 RS voorzien van Weissach Package dropt naar 1.430 kilogram had Porsche al laten weten. Maar de exacte inhoud ervan presenteert het merk nu pas, kort voor de aanvang van de New York Auto Show.Het Weissach Package, vernoemd naar Porsche's heimelijke testcircuit en nabijgelegen R&D-centrum en voor het eerst verkrijgbaar op de exotische 918 Spyder, bestaat voor de vernieuwde 911 GT3 RS uit een set anti-roll-stangen, koppelstangen en een dak van CFRP. Dit materiaal is een met koolstofvezel versterkt plastic en biedt de gewichtsvoordelen van volledig carbon tegen schappelijkere productiekosten.Dat laatste moet je met een flinke korrel zout nemen in het geval van een Porsche. Want wil je een nog wat lichtere GT3 RS, dan ben je nog eens 18.000 dollar kwijt. De Nederlandse prijs van het Weissach Package is nog niet bekend, wel de gewichtsbesparing. Een schamele 18 kilogram.Twee kratjes bier besparen, terwijl Porsche zichzelf nadien kan trakteren op een fles met één van de duurste champagnes. Toch betreft het een win-winsituatie menen de Zuffenhausers. De 911 GT3 RS met Weissach Package zou namelijk nog net even wat scherper sturen.Wat je evenwel ook krijgt is een motorkap, dak en achtervleugel opgetrokken uit 'naakt' carbon. Die laatste wordt bovendien van het grootste woordmerk ooit op een Porsche.Of de GT3 RS (en je portemonnee) maximaal is uitgeknepen met het Weissach-pakket. Welnee. Nog meer kilo's besparen is mogelijk, maar is een optioneel bovenop deze optie. Magnesium wielen verlagen het gewicht met nog eens 12 kilogram. En ook daar vraagt Porsche zo'n 1.000 dollar per bespaarde kilo voor.Ook een rolkooi van carbon? Hierdoor verlies de RS nog eens 12 kilogram op de weegschaal en jij vele duizenden dollars dan wel euro's van je bankrekening. Duw je de RS in het anorexiahoekje door de schakelpeddels en stuurwielafdekking in carbon te bestellen en je hebt nog een paar ons te pakken. Kortom, de 911 GT3 RS over de twee ton (in euro's) tillen is een fluitje van een cent.