Nog geen plannen met Pasen? Ga naar de haaien bij Opel

De lente is nog ver te zoeken, ook komend Paasweekend schijnt. Net als de eieren meent Opel, want vanwege het voorspelde, gure weerbeeld zal menigeen er geen trek in hebben die te verstoppen. Het wordt fris en regenachtig. En dat bracht Opel op het lumineuze idee een andere zoektraditie voort te zetten, bij de eigen dealers. Of wist je niet dat het Duitse merk al sinds 2004 haaien verstopt in diverse modellen?

Het ludieke 'Opel Shark' is zo'n vijftien jaar geleden voortgekomen uit een grapje, bedacht door de zoon van Corsa-ontwerper en fervent duiker Dietmar Finger. Het begon op een zondagmiddag in 2004, toen de designer thuiswerkte aan een schets voor de destijds nieuwe Corsa. En zo werd er onder andere nagedacht over het zijpaneel van het klepje van het handschoenenkastje. Als het handschoenenkastje geopend is moet dit zijpaneel namelijk de nodige stijfheid geven aan het ontwerp, vandaar dat er ribben op het plastic oppervlak zijn aangebracht.Tijdens het tekenproces liep Finger's zoontje voorbij en keek naar de schets. Hij zei spontaan: 'Papa, waarom teken je niet gewoon een haai?'. Finger dacht vervolgens 'Waarom ook niet?' en gaf de betreffende ribben de vorm van een haai. Een designgimmick was geboren.De volgende dag presenteerde Dietmar zijn ontwerp aan Niels Loeb, de toenmalige Corsa Chief Designer. Hij was direct verknocht aan het idee. De haai in het handschoenenkastje ging in productie en de traditie van de 'Opel Shark' was geboren. De Zafira volgde. Karim Giordimaina, toen verantwoordelijk voor het interieurdesign van de Zafira, verstopte drie haaien in het interieur van de familie-MPV. En sindsdien spelen steeds meer haaien verstoppertje in het interieur van Opels. Ook in de Adam, Astra en nieuwste Insignia verschuilen ze zich, evenals in de Crossland X en Grandland X.Opel nodigt je uit ze te komen zoeken met Pasen. Voor eieren in de wei of bos is het toch te koud en nat, aldus het Duitse merk.