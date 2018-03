Jaguar F-Pace SVR geeft pas op bij 283 km/h

Zo waren de Mercedes-AMG GLC 63 en Audi SQ5 nog behoorlijk uniek in hun snelle soort, en zo heeft de geïnteresseerde ineens redelijk wat keus. Onlangs betraden immers al de Alfa Romeo Stelvio Q en Cupra Ateca het toneel en blaast Alpine met de nieuwe DS3 ook een lekker deuntje mee. Minder op de voorgrond, maar zeer zeker ook bloedsnel is de Porsche Macan Turbo en dan hebben we de echte SUV-kanonnen, zoals de Lamborghini Urus en Land Rover Sport SVR, nog niets eens meegerekend. Over die laatste gesproken: de Jaguar F-Pace SVR deelt daarmee heel wat genen.Van nature leunt de Jaguar F-Pace natuurlijk al sterk op de Land Rover Sport en zodoende is dat bij de SVR-uitvoering niet anders. Ook in de snelste F-Pace lepelt het Britse autoconcern de veel geprezen 5.0 liter V8-Supercharged. Echter kennelijk wordt Land Rover hoger ingeschaald dan Jaguar, want het vermogen is met 25 pk teruggeschroefd tot 550 pk voor de F-Pace SVR. Aan het maximumkoppel werd niet getornd en bedraagt eveneens 680 Nm. Cijfers die de F-Pace SVR zonder al te veel moeite in 4,3 seconden naar de 100 km/h doen snellen en een imponerende top geven van 283 km/h.Om het prestatiepotentieel van de F-Pace SVR visuele kracht bij te zetten hebben de mensen bij SVO de koets behoorlijk zitten opkloppen. Check die voorbumper! En wat te denken van de heftige diffuser en de vier vuistdikke pijpen van het blèrende Active-uitlaatsysteem? De dikdoenerij spat ervan af.Toch is niet alles op uiterlijk vertoon belust. Neem de louvres in de motorkap en ook de kieuwen direct achter de voorste wielkasten. Die hebben tevens een aerodynamische functie, alsmede de taak de techniek van extra koeling te voorzien.Om snel een bocht in te kunnen duiken en er nog sneller uit te komen staat de F-Pace SVR op een sportchassis voorzien van progressieve voor- en achtervering met stijvere schroefveren. Een stabilisator zorgt voor 5% extra reductie van de carrosseriebewegingen.Rollen doet 'ie op 21 wielen, maar het kan nog een maatje groter af-fabriek voor wie looks boven comfort verkiest. Bovendien gaat het om een zogeheten breedset wielen, waarbij de velgen breder zijn dan vóór. 25 millimeter in het geval van de F-Pace SVR. De remschijven zijn uit twee delen samengesteld en daardoor lichter. Dat zorgt voor een lager onafgeveerd gewicht en betere handling, aldus Jaguar.Van binnen wordt uitgepakt met ranke, zwaar geprofileerde sportstoelen voor optimale (zijdelingse) steun. Alleen al door dit-meubilair nodigt de F-Pace SVR uit tot gasgeven. De achterbank heeft namelijk ook twee kuipvormige zitjes. Ook anders dan de reguliere F-Pace is de bediening van de transmissie, namelijk middels een pook in plaats van een draaiknop. Handmatig schakelen kan met de aluminium peddels achter het stuurwiel.De F-Pace-topper is verder uitgerust met het Touch Pro-infotainmentsysteem, een 10 inch touchscreen en een 12,3 inch HD-scherm als instrumentenpaneel. Er is keuze uit vier kleurthema's voor het interieur: Red met Jet-stiksel, Light Oyster met Jet-stiksel, Siena Tan met Jet-stiksel en Jet met Light Oyster-stiksel.Die is zoals viel te verwachten niet mals. Jaguar vraagt 164.000 euro voor de F-Pace SVR. Daarmee ben je (fors) duurder uit dan bijvoorbeeld de Alfa Stelvio, maar weer stukken goedkoper dan met een Urus