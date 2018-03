Audi RS 5 voor het eerst ook als vijfdeurs Sportback

Audi laat de RS 5 Sportback debuteren op de New York Auto Show en geeft de Amerikanen (en Canadezen) ook voorrang bij de marktlancering. En dat is niet zonder reden. De Yankees moeten de RS 4 Avant missen namelijk, dus zie het eerder gunnen van de RS 5 Sportback als een soort compensatie annex goedmakertje. En Europa? Natuurlijk krijgen wij 'm ook, hetzij gewoon iets later. Tegen het eind van het jaar staat 'ie ook hier in de showrooms.Met de reeds gepresenteerde RS 4 Avant en RS 5 Coupé is de prestatiedrang van de Sportback natuurlijk een bekend verhaal. In de neus ligt een V6 met dubbele turbo's, een 2.9 liter groot blok dat 450 pk weet te ontwikkelen bij een koppel van 600 Nm. Mede doordat de maximale trekkracht al vanaf 1.900 tpm beschikbaar is (tot 5.000 tpm) weet de RS 5 Sportback in een zeer snelle 3,9 seconden naar honderd te snellen. De topsnelheid ligt normaliter op 250 km/h, maar vink je het RS dynamic pakket aan dan wordt dit opgerekt tot 280 km/h.Een 8-traps automaat zorgt voor de overbrenging naar alle vier de wielen. De quattro-aandrijving is uitgerust met een centrale differentieel. Onder normale omstandigheden stuurt deze 40% van de motorkrachten naar de voorwielen en de rest naar de achterwielen. Bij gripverlies op één as kan tot 85 procent naar voren worden gestuurd en maximaal 70 procent naar achteren.Optioneel is een sportdifferentieel leverbaar, maar een RS-onderstel dat 7 mm lager ligt dan dat van de S5 Sportback is weer standaard. Er is ook nog een sportonderstel met adaptieve Dynamic Ride Control-dempers, en voor wie de standaard remmerij niet volstaat zijn er keramische remschijven.Visueel pakt de RS 5 Sportback, zoals elke RS van Audi, uit met fiks uitgeklopte wielkasten en daarin grotere wielen. 19 inch is standaard, voor 20 inch betaal je bij. Als vanouds zijn er ook veel gitzwarte ornamenten, zowel aan de buiten- als binnenzijde. Wil je een speciaal kleurtje, dan moet je bij Audi Exclusive wezen. Geprofileerde lederen sportstoelen, een multifunctioneel en met leer bekleed sportstuur en speciale RS-displays in de Audi Virtual Cockpit zijn al bij basisprijs inbegrepen. Hoe die prijs luidt? Dat is nog niet bekend, maar zal rond de 120.000 euro liggen.