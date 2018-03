Toyota verrast en verbaast met nieuwe RAV4

Niet eens zo heel lang geleden beloofde Toyota aan zichzelf en het koperspubliek dat het serieus zou werken aan het ontwikkelen en ontwerpen van spannendere auto's. Nou, aan die woorden is niets gelogen. Want na de gedurfde CH-R, diverse spectaculaire conceptcars, een veel scherper gelijnde Auris en, niet de vergeten, de terugkeer van de Supra valt ook in de nieuwe RAV4 amper het Toyota van enkele jaar geleden te herkennen. Wat een verschijning!Wanneer je het persbericht van Toyota over de nieuwe RAV4 doorleest wordt met geen woord gerept over de op avontuur beluste FT-AC die het merk eind vorig jaar de schijnwerpers inreed. En dat is best frappant, aangezien je geen raketgeleerde hoeft te zijn om af te leiden dat die concept model heeft gestaan voor de nieuwe RAV4.De zeer hoekige vormgeving geven de Japanner bakken karakter en niemand zal het je kwalijk nemen dat je de RAV4 soms voor een Jeep aanziet. Zelfs Toyota kan daar de humor wel van inzien waarschijnlijk. Desondanks is het knap van de ontwerpers dat er toch nog iets van de oude RAV4 valt te bespeuren. Al is het een greintje.Door het bonkige design oogt de nieuwe RAV4 groter (op de foto's althans), maar dat is 'ie nauwelijks. Met een lengte van 4,6 meter is 'ie slechts een fractie langer dan z'n voorganger. De wielbasis nam wel met 3 centimeter toe, terwijl de overhangen vóór en achter korter zijn. Toyota belooft hierdoor meer binnenruimte voor de inzittenden. Ook de bagageruimte nam toe. Voor extra praktisch gemak is de RAV4 uitgerust met neerklapbare stoelen achter, een dubbele laadvloer en bagagenetten.De nieuwe RAV4 staat op een gloednieuw platform en profiteert ook van de nieuwste TNGA-motoren. De nog altijd relatief compacte SUV is straks te verkrijgen met een 2.0 liter benzinemotor en een hybride-aandrijflijn die gebruikmaakt van een 2.5 liter benzine. Die laatste komt sowieso naar Nederland, maar op dat ook geldt voor de non-Hybrid is nog niet duidelijk.Van beide aandrijflijnen mag je in elk geval verwachten dat ze meer koppel leveren, voor een soepeler rijgedrag zorgen en dat bij een lager verbruik. Ook is er hard gewerkt aan het verbeteren van de terreincapaciteiten. De tweeliter is zelfs gekoppeld aan een compleet nieuw mechanische All Wheel Drive-systeem.Het werelddebuut van de nieuwe RAV4 vindt plaats op de autoshow van New York die later deze week aanvangt. Hiermee is Toyota er vroeg bij (voor ons), want de Europese marktintroductie is pas begin volgend jaar. De Amerikanen krijgen de auto al eerder, als bedankje. De RAV4 was in 2017 immers de beste verkochte auto… van het ganse land!