Soft Close-portieren BMW X5 amputeren duim

Om elkaar de loef af te steken verzinnen met name luxemerken de gekste snuisterijen. Eén van die snufjes zijn de zogenoemde ‘soft close’-portieren. Dat zijn deuren die zichzelf alsnog stilletjes en gracieus dichttrekken wanneer ze niet met voldoende kracht in hun slot zijn gegooid. Tenminste, dat is de bedoeling. Het kan ook gebeuren dat ze zomaar een vinger afhakken, zoals een Amerikaanse X5-rijder is overkomen en die nu BMW heeft geklaagd voor deze amputatie.

Het zal je maar gebeuren. De portier van je auto staat nog zeker zo'n 20 centimeter open, maar de Soft Close-sensoren denken dat dit er negentien minder zijn. En dus activeren die het Soft Close-systeem, waarbij de betreffende portier zachtjes maar met een zekere kracht alsnog in z'n slot worden getrokken. Ene Godwin Boateng liet zich erdoor verrassen, terwijl zijn hand nog rustte op de deur. Bijtijds wegtrekken lukte niet meer, met als gevolg dat Boateng's duim compleet werd verbrijzeld of zelfs geamputeerd (dat wordt niet echt duidelijk uit het verhaal dat werd verteld aan de NY Post). In elk geval kan de (ex?) X5-rijder niet meer beschikken over zijn duim. Twee operaties ten spijt. Er is te veel beschadigd.



Dubbel aanklacht

Onnodig te stellen dat de man nu BMW voor de rechter daagt. Voor niet één nalatigheid, maar twee. Naast het falen van het Soft Close-systeem an sich, luidt de andere aanklacht dat het Duitse merk tevens heeft verzuimd een waarschuwingssignaal in te bouwen. Hoe hoog de gevorderde schadevergoeding is onbekend.