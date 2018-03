Design nieuwe Honda Insight radicaal anders

Twintig jaar geleden, toen hybride en elektrisch aangedreven auto's nog in de kinderschoenen stonden, achtte men het bittere noodzaak dat dergelijke vooruitstrevende auto's ook een 'futuristisch' design moesten dragen om te kunnen schitteren. En terwijl Toyota er vandaag de dag pijnlijk achter komt dat die visie reeds is achterhaald (de Prius verkoopt onder verwachting), heeft het matige succes van de eerste twee Insight-generaties bij Honda juist de ogen geopend. De nieuwe Insight oogt namelijk radicaal anders. Als een normale personenauto, maar met nog dezelfde, nu weliswaar gemeengoed geworden technologie en efficiëntie.De nieuwe Insight had wat lijnenspel betreft zomaar de nieuwe Accord kunnen zijn. In geen velden of wegen lijkt het eco-model nog op z'n voorgangers . Gelukkig, want met deze auto durf je tenminste over straat. Niet langer zouden z'n looks de Insight in de weg hoeven zitten. Bovendien is de Insight voortaan een echte sedan. Er zijn hier en daar zelfs coupétrekjes te bespeuren. Al met al een hele verbetering.Aan de techniek van de Insight heeft het eigenlijk nooit gelegen. Was dat twee decennia zeer vooruitstrevend, nu kan het mee in de stroom van andere moderne hybrides. Voor de nieuwe Insight laat Honda een 1.5 liter benzinemotor samenwerken met een elektromotor.Tezamen is de hybridetechniek goed voor een vermogen van 151 pk en koppel van net geen 300 Nm. Er zijn drie rijmodi (Eco, Normal en Sport) en in de meest zuinige modus is 1 op 23 kilometer haalbaar. Geheel elektrisch rijden kan de Insight ook, al is het niet ver met slechts een paar kilometer. Op dat gebied hadden we eigenlijk meer verwachten van het ervaren Honda.De nieuwe Honda Insight zal officieel worden voorgesteld tijdens de New York Auto Show, later deze maand. Dan verwachten we ook meer informatie, waaronder hopelijk antwoord op de vraag of het model ook naar Nederland komt.