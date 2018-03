En de nieuwe Aston Martin Vantage kost…

De ongetwijfeld peperdure opties worden buiten beschouwing gelaten. Maar Aston Martin weet nu wel de Nederlandse vanafprijs van de nieuwe Vantage te melden. Die bedraagt € 228.033,-. Een klap meer dan de oude V8 Vantage, maar het behoeft geen betoog dat je met de nieuwe generatie ook aanzienlijk meer (sport)auto terugkrijgt.Veel modernere techniek bijvoorbeeld, met dank aan Mercedes-AMG, dat de nieuwe Vantage van zowel de benodigde elektronica als het kloppende hart van de imponerende prestaties voorziet.Onder de schier oneindige motorkap huist namelijk de van de AMG GT bekende 4.0 liter V8 met dubbele turbo's. Het blok is goed voor 510 pk en een koppel van 685 Nm. Cijfers waar de vorige Vantage alleen met V12 aan kon tippen. Een 8-traps automaat van ZF is standaard op de nieuwe Vantage. In 3,7 seconden is het mede daardoor naar 100 km/h accelereren.De nieuwe Vantage mag dan bijna een halve ton duurder zijn geworden, de prijs/prestatieverhouding ligt keurig in lijn met enkele geduchte concurrenten. Zo kost de Porsche 911 Turbo minimaal € 216.628,- en beschik je over 540 pk, wisselt de evenzo krachtige McLaren 570S Coupé voor € 238.500,- van eigenaar en vraagt Bentley minstens € 228.022,- voor de Continental GT en diens geblazen achtcilinder met 508 pk. Weet echter wel dat je enig geduld moet kunnen opbrengen alvorens je je nieuwe Vantage kan rijden.