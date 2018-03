Chinese Lynk&Co 02 ook naar Europa

Voor wie Lynk&Co niets zegt: het is een recent opgericht automerk door het Chinese Geely, het concern dat ook Volvo onder de hoede heeft. Diverse onderhuidse componenten worden dan ook gedeeld tussen beide merken. En ook qua design wordt er behoorlijk leentjebuur gespeeld. Houd de XC40 maar eens naast de 01 , de eerste auto van het sterk online georiënteerde Lynk&Co.Afijn, terug na de nieuwe 02. Het betreft een soort coupévariant van de 01 en komt gekscherend ná de 03. Echter dat sedanmodel zal waarschijnlijk niet de Europese dealers aandoen en vandaar de ietwat vreemde telling. Voor de 02 alsook 01 zijn die plannen er wel.In de loop van volgend jaar wil Lynk&Co voet aan Europese wal zetten. Het jaar daarop zullen hier de eerste 'brand stores' worden geopend. In Amsterdam, Berlijn, Brussel, Barcelona en onder meer Londen. Geïnteresseerden zullen daar louter kunnen kijken en proefzitten, want kopen kan enkel online bij Lynk&Co. Dat is niet alleen hip, het blijkt ook nog eens zeer succesvol.Lynk&Co heeft een sterke voorliefde voor elektrificatie. Zo is de 4,45 meter lange 02 een plug-in hybride, die staat op CMA-platform waarvan Volvo ook gebruikmaakt. Omtrent technische specificaties worden de lippen nog stijf op elkaar gehouden. Binnenkijken kan al wel en daar zie je zoal twee digitale schermen als blikvangers en ook weer diverse lijnen en details bekend van Volvo.