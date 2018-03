Nieuwe Volkswagen Touareg gepresenteerd

Meer dan je allicht zou verwachten is de Touareg voor Volkswagen een zeer belangrijk model voor de komende jaren. Niet minder dan de Polo en Golf. Hoe dat zit heeft veel te maken met z'n gestalte, formaat en uitgekiende debuutlocatie.De nieuwe Touareg is namelijk echt niet voor niets in Beijing onthuld. China is namelijk dé markt voor SUV's momenteel, zeker voor het grotere en luxere soort. Meer dan elders ter wereld moet je hier bij de pinken zijn met een moderne topklasse-SUV, anders mis je de boot en daarmee veel inkomsten. Maar ook het opbouwen van een vastgenageld merkimago. Wat dat betreft staat China strikt genomen nog enigszins in de kinderschoenen, al heeft het gigantische land in mum van tijd een enorme inhaalslag gemaakt.Tot zover het marketinggedeelte achter de nieuwe Touareg. Wat voor vlees haal je ermee concreet in de kuip. Een kolos van een auto onder meer. De Touareg is nog wat groter dan voorheen. Groot mag immers weer ( voor zolang het duurt ).Liefst 7 centimeter is erbij gekomen, waarmee de lengte voortaan 4,88 meter bedraagt. De breedte nam met 4,4 centimeter toe tot net geen twee meter en de hoogte bedraagt 1,74 meter. Met dit formaat schurkt de Volkswagen Touareg voortaan dicht tegen de Q7 aan. Audi's grootste is 'm enkel in lengte nog de baas.Dat de VAG-stalgenoten elkaar zo nauw liggen is geen toeval. Beide SUV's rusten op hetzelfde MLB Evo-platform. Ook de Cayenne en Bentayga staan hierop. Door dit hypermoderne platform profiteert ook de Touerag van een lager totaalgewicht.Ten opzichte van de voorgaande generatie is er ruim 100 kilogram bespaart, terwijl de buitenmaten dus zijn toegenomen. Een vedergewicht zullen familie-SUV's als de nieuwe Touareg weliswaar nooit worden. Inclusief inzittenden drukt er nog altijd dik twee ton op de weg. Over inzittenden gesproken. Daarvoor belooft Volkswagen significant meer leefruimte. Tevens kunnen er meer spullen meegenomen worden. Standaard tot 810 liter, maar met de achterbank plat naar verluidt even zoveel meer.Met de T-Prime Concept als realistische voorbode kon je al weten dat de nieuwe Touareg een pixelspaleis op wielen zou worden. En voilà! Zowat driekwart van het overigens zeer strak getekende dashboard bestaat uit digitale schermen. Optisch lijkt het één groot display te zijn, maar het zijn er in feite twee, bijna onzichtbaar tegen elkaar geassembleerd.Let wel: het 12 inch grote instrumentarium (links) en het nog grotere, 15 inch (hoofd)infotainmentscherm zijn waarschijnlijk niet standaard. Wat Volkswagen in de plaats monteert als je de portemonnee niet ver genoeg opentrekt is niet bekend. Vrijwel zeker is dat er een stuk meer fysieke knoppen bij zullen komen. In de meeste luxe hoedanigheid zijn die er namelijk amper. Een paar op het stuur en de middentunnel,Als vanzelfsprekend beschikt de Touareg als vlaggenschip van Volkswagen tevens over de laatste stand der elektronica en veiligheidstechnieken. Sterker, nooit eerder kende een Volkswagen zoveel sensoren, camera's, radarsystemen en daarmee snufjes. Zo is er onder meer Nachtvisie, Roadwork Lane Assist, Front Cross Traffic Assist, LED Matrix-verlichting en – hoe kan het anders – Trailer Assist.Zoals viel te verwachten doet de nieuwe Touareg het niet met onder bemeten motoren. In eerste instantie pakt Volkswagen uit met twee V6-en, beide diesels. De lichtste geniet al 231 pk, de sterkste zelfs 286 pk. In sommige landen kunnen ze later nog op een 340 pk sterke benzine rekenen en een heuse V8-TDI, goed voor maar liefst 421 pk. Daarnaast zit er nog een plug-in hybride in de pijplijn. Die is nu nog voorbehouden aan China, maar een lancering in Europa wordt niet uitgesloten.