Europa stoot weer meer CO2 uit

Na jaren van gestage daling is de CO2-uitstoot van het Europese wagenpark in 2017 opnieuw gestegen. Al verwoede pogingen ten spijt.

Kleinere motoren, banden met een lagere rolweerstand, stop/stop-systemen, cilinderuitschakeling, meer aerodynamische carrosserieën, het omarmen van elektrisch rijden, noem ze maar op. De auto-industrie heeft ontzettend veel geïnvesteerd in het verlagen van de uitstoot van het aangeboden wagenpark. Dit werpt z'n vruchten af, maar er zijn nu eenmaal (ook) andere factoren waardoor de gemiddelde CO2-uitstoot, zowel in Europa als wereldwijd, weer aan het stijgen is. Het groeien van diverse economieen bijvoorbeeld.



Lag in 2016 de gemiddelde CO2-uitstoot van het wegverkeer op 117,8 gram per gereden kilometer, volgens de laatste berekeningen is dit 118,1 g/km. Een plus van 0,3 g/km. Jato Dynamics, het studiebureau dat de cijfers analyseerde, wijst twee hoofdschuldigen aan.



Boosdoeners

Twee trends worden door Jato als boosdoeners gewezen. Hoewel tanende, is de populariteit van diesels nog steeds relatief hoog in Europa. En ondanks dat moderne dieselmotoren ten opzichte van benzinemotoren vooral schadelijk zijn op het gebied van fijnstof (NOx) en in minder mate CO2, drukken ze nog zeker hun stempel op het totale gemiddelde. Het tij lijkt echter te keren nu de diesel bij steeds meer Europese landen in ongenade valt, te beginnen met een mogelijk totaalverbod in grote steden als Hamburg en Stuttgart. Steden in andere landen zullen geheid volgen.



Jato wijst de beschuldigende vinger ook naar de SUV en de crossover. Die auto's zijn door hun formaat, gewicht en (lucht)weerstand eveneens minder brandstofvriendelijk dan klassieke carrosserievormen als de sedan, station en hatchback. Daar komt bij dat de marktvraag naar SUV's en crossovers niet te stoppen is momenteel. En ja, dat resulteert onvermijdelijk in hogere CO2-cijfers.



Niet de enige

Is de SUV dan de enige schuldige? Nee, dat niet. Ook het premiumsegment, dat eveneens sterk leunt op grotere auto's, behoort tot de klasse die de meeste CO2-grammetjes de wereld inblaast. Al moet gezegd dat er een lichte daling ten bespeuren valt ten opzichte van 2016.

Kleine auto's zijn, zoals viel te voorspellen, het schoonst met een gemiddelde van 103,7 g/km. Ruim onder het totaalgemiddelde van 118,1 g/km. Elektrische auto's (van alle formaten) zijn nog milieuvriendelijker natuurlijk, maar daarvan is het aanbod nog niet omvangrijk genoeg om weer een CO2-daling te kunnen laten noteren.



Toyota en Noorwegen het schoonst

Jato heeft ook onderzocht hoe de merken afzonderlijk presteren qua gemiddelde CO2-uitstoot, evenals de landen. Toyota komt als schoonst uit de bus met 101,2 g/km, gevolgd door Peugeot en Citroën met respectievelijk 104,5 en 105,5 g/km. De nummers twee en drie laten evenwel een stijging zien, de Japanners een nog verdere daling.

De Duitse merken vallen stuk voor stuk buiten de top-10. Maar ook Hyundai, Mazda en Volvo (dat nota bene nogal hoog van de daak schreeuwt dat met name diesels verbannen moeten worden) moeten hun leven beteren.



Wat landen betreft staat Nederland op een vijfde plaats, tussen Griekenland en Frankrijk in. Ons CO2-gemiddelde ligt met 109 g/km ruim onder het totaalgemiddelde, niettemin is er werk aan de winkel aangezien dit 3,4 g/km hoger ligt dan in 2016.

Noorwegen werkt met afstand het best aan haar landelijke uitstoot en noteert zelfs een daling van ruim 10%. Het is tevens het enige Europese land dat onder de 100 g/km duikt (83,6 g/km). Opvallend genoeg is het als zeer schoon te boek staande Zwitserland het minst milieuvriendelijk bezig. Stijf onderaan staat het van alle Europese landen waarin Jato inzicht wist te verkrijgen.