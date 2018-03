Opel Corsa GSi terug van weggeweest

Het is meer dan 20 jaar geleden dat Opel voor de nu ene na laatste keer de letters GSi op een Corsa zette. Dat deed het vrij onopgemerkt, zodat dit als nog langer geleden voelt. Maar nu 'ie dus terug, wat mooi nieuws is voor de fans. Een vreugdedansje is hiermee op z'n plaats. Ga echter vooral niet compleet uit je plaat, want dan zou je weleens van een koude kermis thuis kunnen komen.De looks. Die zijn rechtstreeks ontleend van de Corsa OPC . Opel zelf bevestigt dit niet, maar onze ogen liegen niet. Er zijn nauwelijks tot geen optische verschillen, op de iets vriendelijkere achterbumper en niet twee maar één eindpijp na. Zelfs de wielen herkennen we van de OPC-uitvoering.En onderhuids? Daarover laat Opel zich al evenmin uit. Gezien OPC ondanks de terugkeer van GSi blijft bestaat en aanvoerder blijft van de sportiefste Opel's kan je er niettemin alvast op rekenen dat de nieuwe Corsa GSi het met minder moet stellen dan 207 pk. De Corsa GSi zou dit vermogen (en meer) evenwel prima aan kunnen, want er is dan wel weer bevestigd dat het sportchassis krek eender is aan dat van de OPC-versie. Klinkt als voer voor tuners.Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de nieuwe Opel Corsa GSi betreft slechts een kort feestje. De marktlancering is pas in 2019 en in datzelfde jaar staat ook de introductie van een compleet nieuwe Corsa-generatie gepland. Enige overlap tussenbeide is niet ongebruikelijk (bij sportmodellen), maar of Opel hieraan meedoet is onbekend. De huidige generatie Corsa heeft er immers nu al een beste tijd opzitten. In 2014 werd 'ie weliswaar grondig in het nieuw gestoken , maar z'n botten stammen eigenlijk nog uit 2006.Nog slechter nieuws is dat Opel Nederland zeer waarschijnlijk niet eens de moeite neemt om de Corsa GSi naar ons land te halen. De OPC-versie is ook al niet meer verkrijgbaar bij de merkdealer, en de schuld hiervoor wordt bij de BPM neergelegd. Die is zo hoog op de snelste Corsa's dat de uiteindelijke prijzen ervan niet concurrerend in de markt kunnen worden gezet. Spijtig.