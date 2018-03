Subtiele verjongingskuur voor Mercedes C Coupé en Cabrio

Een overzicht maken van de verjongingskuur die de modellen hebben ondergaan betekent gewoon in herhaling vallen . En zoals we bij facelifts van Mercedes-Benz gewend zijn beperkt het zich optisch veelal op net even iets scherpere lijnen en verfijningen. Wel het noemen waard is het nieuwe 12,3 inch scherm voor het infotainmentsysteem.Motorisch is er belangrijker nieuws. We noteren onder meer een C 200, aangedreven voor een 184 pk en 200 Nm sterke 1,5 liter viercilinder die wordt gecombineerd met een 48V systeem dat tijdens acceleratie ook nog eens 14 pk kan bijdragen. Ondanks z'n bescheiden slagvolume zijn de prestaties beslist volwassen. 100 km/h is realiteit na 7,9 seconden en de topsnelheid bedraagt 239 km/h.Dieselnieuws is er in de vorm van de C 220d aangedreven voor een 194pk en 400Nm sterke tweepitter die in 7 seconden de geijkte sprint afhaspelt.Al in juli gaan de opgefriste versies in de verkoop.