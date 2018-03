Prijs elektrische Audi e-tron bedraagt...

Nog dit jaar start Audi met de productie van de elektrische e-etron, een vijfdeurs SUV met ruimte voor vijf personen. Wie geïnteresseerd is moet rekening houden met een prijskaartje dat begint bij ongeveer € 82.500,- inclusief BTW en kosten rijklaarmaken).Om geïnteresseerden de kans te geven snel te kunnen bestellen, start Audi een reserveringsproces via de speciale reserveringssite . Potentiële klanten die zich hier registeren en een reserveringsbedrag van € 2.000 voldoen, komen in aanmerking om als een van de eersten de daadwerkelijke bestelling voor een Audi e-tron te plaatsen.De Audi e-tron is inmiddels zijn laatste testfase ingegaan. Op de onlangs gehouden autoshow van Genève toonde Audi een vrijwel productierijp, gecamoufleerd prototype. De productie zal plaats gaan vinden in de fabriek in Brussel.