Kluis met vingerafdrukscan in Bentley Bentayga 21 maart 2018

Je staat op de ski's, ligt op het strand of bent naar het zwembad. Waar laat je dan je exclusieve klokje achter? Of je portemonnee? In het dashboardkastje is tegenwoordig niet veilig meer. Maar Bentley heeft een grandioze oplossing voor Bentayga-rijders.