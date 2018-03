Bijtelling vanaf 2019: elektrisch rijden wordt aangepakt

Je had het kunnen weten. Net nu de elektrisch auto flink terrein begint te winnen in de showroom en de perceptie van de consument, wordt aangekondigd dat de bijtellingsregels per 2019 zullen worden aangepast. En je raadt het al: de leaserijder met een EV of hij die een overstap naar elektrisch rijden ambieert zal dit voelen in de portemonnee. Vanaf 2021 is het financiële feest zelfs helemaal voorbij!Wat gaat er gebeuren? Wel, net als in 2018 zijn er volgend jaar ook nog altijd twee bijtellingklasses: 4% voor volledig elektrische en dus emissieloze auto's en 22% voor auto's die gemiddeld ook maar 1 gram CO2 per kilometer uitstoten.Wil je echter ook in 2019 nog profiteren van die laagste bijtelling, kies dan – met klem – voor een EV met een cataloguswaarde niet hoger dan 50.000 euro. Voor duurdere leaseauto's geldt 22%, ook als deze vol-elektrisch wordt aangedreven. Kortom, je kunt wel raden wat de verkopen van de Tesla Model S en X gaan doen. Maar bijvoorbeeld ook Jaguar Nederland, dat net de I-Pace heeft gepresenteerd, zal de nieuwe regelgeving met lede ogen aanzien.Gelukkig neemt het aantal betaalbare EV's snel toe, evenals de actieradius daarvan. Niettemin wordt nu al verwacht dat de Nederlandse autoverkopen in november en december enorme piek zullen laten noteren. Een tafereel zoals dat zich eind 2015 (ook) afspeelde. Toen lieten vele leasebedrijven en dealers immers nog snel duizenden auto's extra registreren voordat de nieuwe, minder gunstige bijtellingsregels van kracht zouden zijn. Op deze manier kon de (toekomstige) leaseklant toch nog vele jaren profiteren van een lagere bijtelling, zelfs als deze de auto pas in het jaar daarop in gebruik nam.De bijtellingsregels zoals die van kracht zullen zijn in 2019 zullen ook gelden in 2020. Daarna is zelfs helemaal over met het financiële voordeel op milieubewuste leaseauto's. Ongeacht de cataloguswaarde en het type aandrijving geldt vanaf het registratiejaar 2021 een bijtelling van 22%. Drie keer raden welke knauw met name de EV dan krijgt in ons land. Eventjes leer trekken uit het verleden en je hebt waarschijnlijk aan één keer raden genoeg.