Hiermee bestormt Volkswagen Pikes Peak

De fameuze klim naar de top van Pikes Peak in Colorado is in korte tijd uitgegroeid tot ambassadeur van wat zoal haalbaar is op het gebied van elektrische aandrijving. Weerkaatste vroeger louter het oorverdovende gebrul van opgefokte V-motoren tegen de overige bergen van de Rocky Mountains, nu blijft het regelmatig fluisterstil als mens en machine zich met een rotgang naar boven suizen. EV's willen tijdens de Pikes Peak International Hillclimb maar wat graag laten zien wat ze in hun mars hebben. In stilte, maar met een verbluffend tempo.Coureur Rhys Millen in de elektrisch aangedreven e0 PP100 klaarde de klus naar de top van Pikes Peak (die start op 2.800 meter hoogte) tot dusver het snelste. In een verbluffende 8 minuten, 57 seconden en een beetje. Maar Volkswagen denkt het nog sneller te kunnen met de vierwielaangedreven I.D. R Pikes Peak.'Volkswagen wil met de I.D.-familie een voortrekkersrol innemen op het gebied van elektromobiliteit', aldus Frank Welsch, lid van de Raad van Bestuur van Volkswagen en verantwoordelijk voor ontwikkeling. 'Deelname aan de bekendste heuvelklim ter wereld met de I.D. R Pikes Peak heeft niet alleen een symbolische betekenis, het is ook een goede test voor de algemene ontwikkeling van onze nieuwe elektrische modellen.'Volkswagen nam in 1987 voor het laatst deel aan de Pikes Peak-heuvelklim. Met een tweemotorige Golf, toen al goed voor een indrukwekkende 652 pk. Desondanks viel het merk niet in de prijzen, maar dat wil het op 24 juni aanstaande rechtzetten.