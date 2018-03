Vijf betaalbare cabrio's om deze zomer lekker uit te waaien

Met ruim 1 miljoen exemplaren de best verkochte roadster aller tijden. Tja… meer valt er eigenlijk niet toe te voegen. Het is alleszeggend. En of je nu gaat voor de zeer betaalbare eerste of de gelikte nieuwste generatie, het is genieten geblazen in een Mazda MX-5. De aaibare uitstraling, het doeltreffende karakter en het uiterst plezierige rijgedrag. Wij willen er zelf ook één!